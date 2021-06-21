В Пензе готовятся к традиционному музыкальному фестивалю КВН

21.06.2021 | 19:25

Любителей юмора ждет праздник - 25 июня состоится традиционный музыкальный фестиваль КВН «Кубок губернатора Пензенской области».

«Приезжают команды из разных городов, не только пензенские. Пензенские команды, конечно, смешные, но мы рады видеть еще и гостей, и из Саратова, и из Самары, и приглашенные команды из Высшей лиги тоже будут, поэтому будет весело. Команда «Имени меня» (город Королев) и команда «Росы» (Нижний Новгород)», - рассказал редактор лиги КВН «Сура» Владимир Шмарев.

Отобрать лучшие шутки помогают редакторы лиги, говорит одна из участниц фестиваля.

«Готовимся мы днями и ночами. Пишем, собираемся, постоянно что-то придумываем. Игра предстоит достаточно сложная, потому что это музыкальный кубок, здесь нужно петь. Много поющих команд, поэтому сложно с одной стороны. Надеемся, что что-то получится у нас», - отметила участница фестиваля КВН Анастасия Ферапонтова.

«По поводу команд пока сложно сказать, потому что только начали работу. Сегодня у нас первый день. Не будем раскрывать всех карт», - произнес редактор лиги КВН «Сура» Александр Панекин.

«Это грандиозный фестиваль, 15 команд вместе с приезжими (местные, плюс гости из Высшей лиги, с Первого канала опытные кавээнщики)», - подчеркнул редактор лиги КВН «Сура» Артем Молоканов.

Увидеть шоу можно будет на стадионе «Первомайский».