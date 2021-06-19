Культура

В Пензу привезут шедевр из фондов Государственного Русского музея

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«Озеро» - последняя работа Исаака Левитана, которая осталась незаконченной. Этюд в качестве нового экспоната Музея одной картины не столь фундаментален, как хотелось бы организаторам необычной выставки.

Тем не менее есть хорошие новости для поклонников творчества поэта русского пейзажа. 22 ноября в Пензе представят его шедевр «Тишина».

«В этом году мы благодаря участию в программе «Культура Российской Федерации» и выделенным нам Министерством культуры и правительством средствам попробуем повторить масштабный проект и привезти в Пензу полотно из фондов Государственного русского музея», - сообщил директор картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

По традиции будет снят фильм о гении живописи, уже и название есть - «Грусть, разлитая в природе». Эмоцию передать Левитан умел мастерски. Не обошлось и без романтических линий.

«У нас будет три возлюбленных Левитана в фильме, на их роли мы пригласили актрис Пензенского драматического театра. Согласились сыграть Ольга Битюцкая, Дарья Шнейдер и Юлия Черемухина», - сценарист, режиссер Лариса Трушина.

Роль художника исполнит молодой актер ТЮЗа Дмитрий Ширин.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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