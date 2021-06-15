В Пензе открылась выставка работ Аллы Майской

15.06.2021 | 20:00

Пензенская художница Алла Майская отобразила в своих работах самые яркие моменты жаркого лета, душистой весны, дождливой осени и холодной зимы. Выставка называется «Времена года».

В областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова любой желающий силой воображения может отправиться в один из четырех сезонов, лишь посмотрев на картину.

«Все зависит от того, что я хочу передать в данный момент, от задачи, от настроения», - пояснила Алла Майская.

«За последние несколько лет Алла превратилась из очень хорошего рисовальщика - с хорошей школой, с техникой - в художника такого уровня, который доносит до нас свое мировосприятие», - отметил директор областной картинной галереи им К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

На открытии выставки «Времена года» участники детского вокального коллектива исполнили несколько песен. Она продлится до 10 октября этого года.