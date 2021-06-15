Культура

В Пензе открылась выставка работ Аллы Майской

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Пензенская художница Алла Майская отобразила в своих работах самые яркие моменты жаркого лета, душистой весны, дождливой осени и холодной зимы. Выставка называется «Времена года».

В областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова любой желающий силой воображения может отправиться в один из четырех сезонов, лишь посмотрев на картину.

«Все зависит от того, что я хочу передать в данный момент, от задачи, от настроения», - пояснила Алла Майская.

«За последние несколько лет Алла превратилась из очень хорошего рисовальщика - с хорошей школой, с техникой - в художника такого уровня, который доносит до нас свое мировосприятие», - отметил директор областной картинной галереи им К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

На открытии выставки «Времена года» участники детского вокального коллектива исполнили несколько песен. Она продлится до 10 октября этого года.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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Гость||

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