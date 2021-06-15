Марта Серебрякова готовится к новому концерту в Пензе

15.06.2021 | 22:12

В Центре культурного развития 18 июня состоится семейный концерт Серебряковых. Главная звезда вечера - Марта Серебрякова, а изюминка - встреча с ее отцом и сестрой, которые теперь живут в Салехарде.

Николая Михайловича в Пензенской области многие знают. Музыкант переехал в Ямало-Ненецкий округ около пяти лет назад. Новая программа родилась очень быстро, инициатором стала Марта.

«Она нас озадачила. Спросила: «Ты когда приедешь?» - «Числа 7-8-го. А что?» А у нее уже план созрел: «Я хочу, чтобы была концертная программа с нашими любимыми семейными песнями», - рассказал Николай Серебряков.

Семья настолько музыкальна, что и репетиции не особо потребовались.

«Прозвучат и хиты народной музыки, и авторские, которые еще ни разу не исполняла и буду петь специально впервые», - анонсировала заслуженная артистка Пензенской области Марта Серебрякова.

Открытием для зрителей станет младшая сестра певицы Полина. Но всех секретов предстоящей встречи с пензенцами Серебряковы не раскрывают. Концерт назвали «Доченька».