В «Доме Мейерхольда» провели вечер памяти Наталии Кугель

14.06.2021 | 20:45

До своего 75-летнего юбилея Наталия Кугель не дожила полгода. Запланированное праздничное мероприятие по случаю дня рождения художественного руководителя Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» превратилось в вечер ее памяти.

«Наталия Аркадьевна и Мейерхольд - это что-то неразрывное. Лично у меня сложилось впечатление, что даже внешне они чем-то похожи. Что внутренне - это понятно, потому что Наталия Аркадьевна продолжила его дело и возродила его театр», - отметила врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Программу вечера памяти разделили на три части. На улице разместилась экспозиция «Мейерхольдбург», в здании - фотовыставка, а в зрительном зале организовали творческую встречу, посвященную основательнице центра театрального искусства.

«Ее имя не сходит с уст, постоянно что-то делаем и говорим: Наталии Аркадьевне это бы понравилось, Наталии Аркадьевне это бы не понравилось, как бы на это отреагировала Наталия Аркадьевна? Она действительно создатель, вдохновитель, сердце нашего «Дома», откуда ее дух никуда уже не исчезнет. Это теперь наш ангел-хранитель», - рассказала директор «Дома Мейерхольда» Татьяна Максимова.

Уже сейчас обсуждается вопрос об установке на фасаде здания мемориальной доски бессменному художественному руководителю центра театрального искусства.