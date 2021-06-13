Жителей улицы Мира порадовали концертом и танцами

13.06.2021 | 17:05

Несмотря на пасмурную погоду, творческие коллективы Пензы подарили хорошее настроение жителям улицы Мира. Концертной площадкой стала спортивная, расположенная между домами.

«Были и надувные батуты. Мы приглашали в прошлом году. Детишки с удовольствием играли, скакали на этих батутах. То есть жизнь во дворе не заканчивается. Даже есть у нас бабушки, которые до сих пор в лото играют», - рассказала организатор мероприятия Нина Селиверстова.

Танцы и песни завлекли на праздник большое количество жителей. Для Яны Инякиной, участницы коллектива «Рай», выступление стало еще одним шансом порадовать зрителя, уже на свежем воздухе.

«Чтобы была радость, чтобы все веселились и всегда ходили на эту площадку», - пояснила она.

Для жителей улицы Мира это не последнее выступление. В текущем году организаторы праздника планируют поднять настроение еще одним концертным днем.