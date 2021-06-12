Пензенский «Кукольный дом» поедет на Большой фестиваль в Москву

12.06.2021 | 12:02

Пензенский областной театр «Кукольный дом» стал участником IV Международного Большого детского фестиваля 2021 года. Экспертный совет выбрал «Яблоки, Маша и Баба-Яга» в постановке Владимира Бирюкова для участия в конкурсной программе в номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей в младшей возрастной категории».

В этом году на участие в конкурсе подано 407 заявок (в 2020-м - 364), из которых было отобрано лишь 40 спектаклей.

Помимо российских коллективов, в числе претендентов - 32 театра из 14 зарубежных стран (Австрии, Италии, Швейцарии, Испании, Германии, Великобритании, Сербии, Болгарии и ряда других).

Международный Большой детский фестиваль пройдет в Москве с 1 сентября по 12 ноября. На нем будут представлены разнообразные форматы и жанры искусства для детей и подростков: драматические, кукольные и музыкальные спектакли, кино- и анимационные фильмы, цирковое шоу. Планируется, что программа пройдет в двух форматах - онлайн и вне Сети.

«Победителей фестиваля определит независимое детско-юношеское жюри: дети и подростки от 6 до 16 лет, юные актеры, музыканты, спортсмены, художники, победители всероссийских школьных олимпиад», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.