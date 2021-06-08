В Пензенском драмтеатре увековечат память Марии Тамбулатовой

08.06.2021 | 19:45

Скоро о тех, кто ушел, но навсегда оставил душу в стенах родного театра, станут напоминать две мемориальные доски: одна - художественному руководителю Виктору Огареву, другая - народной артистке Марии Тамбулатовой. Они не просто служили в главном храме искусств области.

«Они взращивали актеров, много чего было прекрасного. И поэтому доски - не просто напоминание, дань памяти. Каждый раз, проходя мимо, ты будешь с ними общаться, может быть, даже задавать какие-то вопросы и получать на них ответы. Их дух присутствует на сцене и за кулисами постоянно», - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра сергей Казаков.

Виктор Огарев был худруком драмтеатра с 1991 по 2001 год, затем возглавлял областное министерство культуры - до самой смерти в 2010-м.

«Я должен стараться работать еще лучше, выпускать прекрасные спектакли и выглядеть достойно, чтобы зрители приходили и радовались», - ставил он задачу.

Мария Тамбулатова служила в пензенском театре 54 года, знала в нем каждый уголок, и актеры ее искренне любили, называя «матушкой».

«Как же не поделиться с молодежью? Надо подойти и сказать, чтобы вот это порхание было именно только туда направлено, именно если из души пошло - так и будет. Вот путь, иди по нему - и тогда ролька будет правильно выстраиваться», - считала актриса.

В драмтеатре уже установлены две мемориальные доски - главному режиссеру Семену Рейнгольду и народной артистке Людмиле Лозицкой.

Барельефы с изображениями Виктора Огарева и Марии Тамбулатовой будут открыты в новом театральном сезоне.