В центре Пензы можно будет послушать духовой оркестр

04.06.2021 | 12:02

В пятницу, 4 июня, и в субботу, 5-го, пензенцы могут услышать выступление муниципального духового оркестра под открытым небом. Концерт под названием «В городском саду играет» пройдет как одно из мероприятий творческого проекта «Лето в городе».

«Мы все помним добрую традицию из нашего детства, когда в парках и скверах города в выходные и праздничные дни оркестры исполняли веселую легкую музыку. Особая аура хорошего настроения сопровождает подобные выступления. Мы с коллегами решили возобновить традицию и каждую пятницу в сквере около киноконцертного зала «Октябрь» будем организовывать небольшой концерт», - сообщил художественный руководитель муниципального духового оркестра Антон Пригарев.

4 июня концерт начнется в 17:00. Вместе с оркестром выступят солисты центра русской хоровой и вокальной культуры Татьяна Стаильская, Анатолий Николаев, Алена Босолаева, Екатерина Бородина.

5 июня в это же время музыканты представят свои творческие номера в сквере имени Дениса Давыдова, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.