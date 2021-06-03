Культура

В драмтеатре школьники показали постановку о войне

Печать

На малой сцене драматического театра юные актеры показали постановку о войне. Выступила труппа «Тутти-Фрутти».

«Мы этот спектакль по произведению Твардовского «Василий Теркин» готовили к 75-летию Великой Победы. У нас называется «Про бойца», - рассказала руководитель образцового кукольного театра «Тутти-Фрутти» Елена Турукина.

В постановке задействованы представители старшей группы. Данил Картелев на протяжении всего спектакля не уходил со сцены.

«У нас в произведении - собирательный образ Василия Теркина. Мы все - главные герои, все играем одного персонажа», - пояснил актер.

Анна Давыдова появилась перед зрителями лишь в конце действа. Девушка сыграла роль Смерти.

«От нее зависит, как зрители будут смотреть на весь спектакль, потому что сцена, в которой я играю, очень ответственна и важна для всего сюжета», - отметила актриса.

Юные актеры выступили в рамках всероссийского фестиваля уличного и камерного искусства «Мечты Ассоль». Он проходит в городе с 30 мая по 6 июня.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте