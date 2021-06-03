В драмтеатре школьники показали постановку о войне

03.06.2021 | 19:21

На малой сцене драматического театра юные актеры показали постановку о войне. Выступила труппа «Тутти-Фрутти».

«Мы этот спектакль по произведению Твардовского «Василий Теркин» готовили к 75-летию Великой Победы. У нас называется «Про бойца», - рассказала руководитель образцового кукольного театра «Тутти-Фрутти» Елена Турукина.

В постановке задействованы представители старшей группы. Данил Картелев на протяжении всего спектакля не уходил со сцены.

«У нас в произведении - собирательный образ Василия Теркина. Мы все - главные герои, все играем одного персонажа», - пояснил актер.

Анна Давыдова появилась перед зрителями лишь в конце действа. Девушка сыграла роль Смерти.

«От нее зависит, как зрители будут смотреть на весь спектакль, потому что сцена, в которой я играю, очень ответственна и важна для всего сюжета», - отметила актриса.

Юные актеры выступили в рамках всероссийского фестиваля уличного и камерного искусства «Мечты Ассоль». Он проходит в городе с 30 мая по 6 июня.