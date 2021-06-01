В Пензу прибыл выставочный комплекс «Поезд Победы»

01.06.2021 | 18:51

В город прибыл «Поезд Победы» - уникальный выставочный комплекс на колесах, аналогов которому нет в мире. Пассажиры этого железнодорожного состава не сойдут на перрон станции Пенза-I. Чтобы их увидеть, нужно попасть внутрь.

Однако ознакомиться с экспозицией получится лишь у тех, кто вовремя зарегистрировался в интернете.

«Огромное количество заявок от школ, от отдельных школьников, от родителей было. Мы не смогли в эти два дня вместить всех желающих, поэтому в следующем году или в последующие будем просить, чтобы «Поезд» приезжал к нам не на два дня, а, допустим, на неделю», - отметил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

На первом пути - восемь вагонов, прогулявшись по которым, можно погрузиться в атмосферу Великой Отечественной. Вначале ничего не предвещает беды - улыбающиеся лица советских граждан, живущих в мирное время. Но наступает июнь 1941-го, и в глазах людей уже читаются страх и ужас.

Пожалуй, самые яркие эмоции человек испытывает, попадая в четвертый выставочный зал на колесах. Эта инсталляция посвящена узникам концлагерей. И чтобы в полной мере передать физическое и психологическое состояние красноармейцев, оказавшихся в плену у фашистов, создатели этого музея приглашали натурщиков. Получилось очень реалистично и жутковато.

Эффект полного присутствия придает не только качество выполненных манекенов. «Окна» представляют собой видеоэкраны с кадрами военного времени, дополняют все звуки стрельбы, взрывающихся снарядов, стук колес.

«Волонтеры ресепшена выдают им наушники и аудиогиды, после этого они следуют под под руководством «машиниста» нашего «Поезда» по вагонам, где она рассказывает всю историю Великой Отечественной войны и как наш народ ее пережил», - пояснила волонтер Ксения Тюгаева.

Кроме того, в каждом зале установлены интерактивные панели, которые позволяют получить дополнительную информацию.

Пока первые экскурсионные группы гуляли по «Поезду Победы», на Привокзальной площади проходил праздничный концерт, работала полевая кухня, а в самом здании железнодорожной станции - выставка, посвященная подвигу земляков.