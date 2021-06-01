Культура

В Пензе представили коллекцию карательных масок

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«Без лица» - так назвали новую экспозицию из 90 масок сотрудники краеведческого музея. Здесь все: от ужасных до прекрасных; античные, средневековые, современные; сделанные из разного материала; для спортсменов, воинов, шаманов, артистов.

«В театрах многих стран также используются маски, чтобы передать определенные образы и характеры. Изначально под маской понималась конструкция, которая закрывает лицо, впоследствии маской начали называть весь образ персонажа, который актер отыгрывает на сцене», - рассказала методист Пензенского краеведческого музея Анна Жигалева.

Маски, подобные представленным, носили японские самураи, примеряли венецианские дамы, замечены они и на полях сражений Первой мировой войны.

«Тогда было принято решение, что для танкистов будет создана специальная маска. Изготавливалась она из металлической пластины, покрывали ее кожей, нижнюю часть лица закрывала кольчуга», - отметила специалист Пензенского краеведческого музея Екатерина Геращенко.

Самая страшная часть коллекции - пыточные, или карательные, маски. Их делали из железа в средневековой Европе для людей, совершивших преступления.

Здесь же представлены посмертные маски Николая Гоголя и Сергея Есенина.

Все экспонаты выставки выполнены современными художниками.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

НИШТЯК

Гость||

Шикарные вещи.

Гость||

Маски на первом фото как раз для сыновей Ивана.

Имя: Гость
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