Театр эстрады «Провинция» порадовал пензенцев фееричным шоу

01.06.2021 | 19:45

Театр эстрады «Провинция» подарил пензенцам более двух с половиной часов первоклассного зрелища. В 2020-м традиционный концерт в конце учебного года не состоялся из-за коронавируса. Зато накопилось много материала.

В 2021-м «Провинция» продемонстрировала отточенное, выверенное до мельчайших деталей шоу.

Пензенцев ждал сюрприз - мюзикл «Я могу». Постановку руководители театра эстрады задумали лет десять назад, пришло время воплотить в реальность. В основе сюжета - взаимоотношения школьников.

«Старшеклассник, можно сказать, немного озорник, веселый, со всеми общается, вся школа его знает, но все относятся к нему по-разному. Кто-то рад видеть его, кто-то, может, завидует», - рассказал танцор театра эстрады «Провинция» Кирилл Белоглазов.

«Девочке, у которой сначала ничего не получается, очень хочется попасть в то место, где все танцуют и радуются. Потом ей помогает мальчик», - отметила танцовщица театра эстрады «Провинция» Софья Козлачкова.

«За эти два года мы все саккумулировали. Думаю, что у нас все получилось. Основная мысль: нужно верить в себя - и все мечты сбудутся, все получится», - пояснила художественный руководитель театра эстрады «Провинция» Татьяна Куприянова.

Полная версия фееричного шоу театра эстрады «Провинция» выйдет в эфир на 11 канале.