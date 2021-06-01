Культура

Для пензенцев выступил известный гитарист Валерий Дидюля

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У Валерия Дидюли в Пензе много поклонников. Творчество музыканта мало кого оставляет равнодушным, и поэтому армия зрителей, приходящих на его концерты, с каждым визитом артиста в город увеличивается.

«Пришли в первый раз. Мы очень много слышали о нем, смотрели по телевизору, и поэтому хотим познакомиться с его творчеством ближе», - рассказала жительница Пензы Надежда Данилина.

«Вообще какая-то космическая музыка, можно просто улететь. Замечательный концерт», - отметила жительница Пензы Эльвира Судова.

Валерий Дидюля - один из лучших гитаристов не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Родился в Белорусии, впервые музыкальный инструмент взял в руки в пятилетнем возрасте. Именно с того момента и начался его творческий путь на большую сцену.

Дидюля стремится разнообразить и обогатить палитру звуков в исполняемых произведениях, сделать свою музыку не только красивой, динамичной, живой, но близкой и понятной людям. Помогают ему в этом единомышленники - группа, которой артист дал свое имя.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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