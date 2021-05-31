Жители области приняли участие в фестивале «Мечты Ассоль»

31.05.2021 | 20:10

В сопровождении Госавтоинспекции шествовали участники II Всероссийского фестиваля «Мечты Ассоль». Процессия на время заблокировала движение, заняв улицу в Засечном. Форум посвящен Дню защиты детей и памяти Александра Калашникова, режиссера театра-студии «Бум!». Руководила действом Марина Дмитриева, его ученица.

«Фестиваль проходит в рамках проекта, который называется «Творческая мастерская «Подари праздник», реализуемая при поддержке фондов президентских грантов. Мы около 8 месяцев с ребятишками из детских домов, школ-интернатов, социальных приютов готовились к этому фестивалю, готовили карнавальные костюмы, номера», - рассказала руководитель фестиваля Марина Дмитриева.

Форум уличного и камерного искусства собрал сотни заинтересованных детей и взрослых. Неделю на разных площадках Пензы будут демонстрироваться спектакли, состоится творческая встреча памяти Александра Калашникова. Его захватывающую «Бумбарамбию», водную феерию забыть невозможно.

«Мечта Ассоль» - это юность, молодость. Окунуться в юность - это самое интересное», - отметила участница фестиваля Юлия Зябликова.

Алые паруса - символ надежды. 17 лет назад их отправил в плавание основатель студии «Бум!», это словно эстафета от Калашникова к его приемникам.

По церемонии открытия форума стало понятно, какая занимательная неделя ожидает театралов и ценителей самодеятельного искусства.