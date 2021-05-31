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Культура

Жители области приняли участие в фестивале «Мечты Ассоль»

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В сопровождении Госавтоинспекции шествовали участники II Всероссийского фестиваля «Мечты Ассоль». Процессия на время заблокировала движение, заняв улицу в Засечном. Форум посвящен Дню защиты детей и памяти Александра Калашникова, режиссера театра-студии «Бум!». Руководила действом Марина Дмитриева, его ученица.

«Фестиваль проходит в рамках проекта, который называется «Творческая мастерская «Подари праздник», реализуемая при поддержке фондов президентских грантов. Мы около 8 месяцев с ребятишками из детских домов, школ-интернатов, социальных приютов готовились к этому фестивалю, готовили карнавальные костюмы, номера», - рассказала руководитель фестиваля Марина Дмитриева.

Форум уличного и камерного искусства собрал сотни заинтересованных детей и взрослых. Неделю на разных площадках Пензы будут демонстрироваться спектакли, состоится творческая встреча памяти Александра Калашникова. Его захватывающую «Бумбарамбию», водную феерию забыть невозможно.

«Мечта Ассоль» - это юность, молодость. Окунуться в юность - это самое интересное», - отметила участница фестиваля Юлия Зябликова.

Алые паруса - символ надежды. 17 лет назад их отправил в плавание основатель студии «Бум!», это словно эстафета от Калашникова к его приемникам.

По церемонии открытия форума стало понятно, какая занимательная неделя ожидает театралов и ценителей самодеятельного искусства.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Спасибо

Хоть одна здоровая добрая новость

Гость||

саламон тоже таких любил. что бы молодая была. маникюр-педикюр-зубы почистить - тюнинг навести. и в гарем. но что бы в герцогини, к свекрухе со дворец.... вон, от корольевы и то молодые ломанулись подальше. хотя и зубы чищены и когти с детства точены под подходящую цыплячью сущность. нет, ассольке выше боцмана пусть и со шхуны контрабандистов (у них на вечерней заре всегда алые паруса, как в командировку отъезжают) расчитывать нечего

Гость||

А кто наварился на этом мероприятии с потрепанными алыми парусами?

Имя: Гость
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