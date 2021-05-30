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Культура

В Пензе встречу участников культурного проекта открыл полонез

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Попали на бал пензенцы, которые пришли в Лермонтовскую библиотеку. Дамы и кавалеры в старинных платьях и костюмах двигались в полонезе.

Танцы открывали первую встречу в рамках культурно-образовательного проекта «Наше единство - в многообразии». Он объединяет представителей разных национальностей.

«Татары, мордва, чуваши, русские, армяне, азербайджанцы, евреи, цыгане, узбеки, таджики - у нас достаточно большой набор разных национальностей», - пояснила зампредседателя татарской национально-культурной автономии Пензенской области Винера Мухамеджанова.

Изюминка встречи - литературная гостиная. Собравшиеся читали произведения Лермонтова и Пушкина на разных языках. Например, «У лукоморья дуб зеленый» прозвучал на цыганском.

Также в рамках встречи организовали заседание круглых столов, на которых говорили о межкультурном взаимодействии.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Опять видоса нет

Гость||

Гость писал(a):

Опять видоса нет
Потому что на субдомене https://video.penzainform.ru выдаёт просроченный сертификат начиная с ночи 30.05.2021 и из-за этого никакое видео включая рекламное на пензаинформ не играет. За целый день никто проблему не решил. Делайте выводы.

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