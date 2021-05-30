В Пензе встречу участников культурного проекта открыл полонез

Попали на бал пензенцы, которые пришли в Лермонтовскую библиотеку. Дамы и кавалеры в старинных платьях и костюмах двигались в полонезе.
Танцы открывали первую встречу в рамках культурно-образовательного проекта «Наше единство - в многообразии». Он объединяет представителей разных национальностей.
«Татары, мордва, чуваши, русские, армяне, азербайджанцы, евреи, цыгане, узбеки, таджики - у нас достаточно большой набор разных национальностей», - пояснила зампредседателя татарской национально-культурной автономии Пензенской области Винера Мухамеджанова.
Изюминка встречи - литературная гостиная. Собравшиеся читали произведения Лермонтова и Пушкина на разных языках. Например, «У лукоморья дуб зеленый» прозвучал на цыганском.
Также в рамках встречи организовали заседание круглых столов, на которых говорили о межкультурном взаимодействии.
Опять видоса нет