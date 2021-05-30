В Пензе ансамбль «Каблучок» отметил 45-летний юбилей

30.05.2021 | 20:20

Лучше поздно, чем никогда. Свой 45-й день рождения народный хореографический ансамбль «Каблучок» отмечает спустя год.

В 2020-м празднованию юбилея помешала пандемия. Но с другой стороны, у артистов было больше времени, чтобы как следует подготовиться к выступлению и представить публике яркую программу, состоявшую из 30 номеров. В первом отделении зрители увидели танцы народов мира.

«Это в любом случае итог. Для нас это летит как миг, а для коллектива большая жизнь проходит. Да, были конкурсы, фестивали, победы. Сложно назвать, какой из них самый значимый. Любая победа для нас успех. 45 лет мы не считаем возрастом. Мы молодые, энергичные, идем дальше к новым победам, новым постановкам», - рассказала художественный руководитель ансамбля Оксана Докина.

В зрительном зале - родители юных артистов, коллеги по танцевальному цеху, а также бывшие участники ансамбля.

В концерте задействовано около трехсот воспитанников коллектива. Кто-то дебютирует на большой сцене, другие завершают свой творческий путь. Дмитрий Рак плясал в «Каблучке» 15 лет. Для него сегодня занавес опустится навсегда.

«Это не просто коллектив, а уже семья. Сегодня последний концерт, и не хочется расставаться. У каждого, кто уходит, такие мысли», - поделился Дмитрий.

В юбилейной программе старые, полюбившиеся зрителю номера, премьерные постановки. Танцевали под музыку и без нее, в последнем случае полностью оправдывали название своего коллектива.