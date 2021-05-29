Культура

В Пензе открыли выставку в честь 800-летия Александра Невского

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В Губернаторском доме открылась новая выставка. Она посвящена 800-летию со дня рождения Александра Невского. «Страницы истории России» начинаются с XIII века и заканчиваются XX столетием.

Центральный экспонат - картина Владимира Серова «Ледовое побоище». На полотне благоверный князь громит немецких рыцарей на Чудском озере.

«2×2 метра - это очень масштабное живописное произведение. Сам художник писал его в 1942 году, во время Великой Отечественной войны», - рассказал заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Всего же экспонатов - больше сотни. Живописные полотна принадлежат картинной галерее, книги привезли из областной библиотеки для детей и юношества, военные мундиры и доспехи предоставили частные коллекционеры и краеведческий музей.

«Все наши манекены одеты в форму, у них оружие, щиты и так далее - или сделанные в стиле тех лет, или, если говорить о Великой Отечественной войне, которые были у бойцов Красной армии», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

На выставке представлены три картины пензенского художника Дениса Санталова.

«Сложно, потому что это исторические факты, тут фантазировать приходится очень с оглядкой и, конечно же, разбираться в костюмах, в антураже вообще: что было, какое оружие, как вообще могли стоять люди. Это было немножко не так, как сейчас», - отметил художник Денис Санталов.

Выставка «Страницы истории России» будет работать до конца июля.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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