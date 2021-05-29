Культура

Пензенский ансамбль танца выступил с отчетным концертом

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Из-за пандемии «Казачата» не появлялись на сценах Пензы долгое время, и вот ансамбль вновь порадовал зрителей. Несмотря на то что это обычное выступление, а не конкурсное, участники коллектива отнеслись к нему со всей серьезностью.

«Сегодня был наш отчетный концерт, где мы показали наши наработки, насколько лучше стали танцевать», - рассказал участник ансамбля Яков Соловьев.

Бессменный руководитель «Казачат» Светлана Смирнова не дает расслабляться своим подопечным, поэтому они всегда занимают достойные места на танцевальных фестивалях.

«Повторяем и повторяем, вычищаем - только так. Приходится иногда и жестко заставлять», - отметила хореограф.

Народные танцы в России всегда имели огромную популярность. Мужским пляскам присущи удаль, широта души, юмор. Женское исполнение, в свою очередь, отличается плавностью и величавостью.

В следующем году ансамбль будет подтверждать звание «Народный образцовый коллектив».

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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