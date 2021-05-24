В Пензе отметили праздник славянской письменности и культуры

24.05.2021 | 18:46

24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют создателей азбуки-глаголицы Кирилла и Мефодия. В этот день отмечается праздник письменности и культуры.

На Юбилейной площади выступила Губернаторская симфоническая капелла.

«Пензаконцерт» присоединяется к всероссийскому песенному марафону «А песни в России на все времена», который уже традиционно проходит в рамках Дня славянской письменности», - отметила заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Губернаторская симфоническая капелла под руководством заслуженного деятеля искусств Владимира Каширского подготовила программу, в которую вошли такие произведения, как «Гимн равноапостольным Кириллу и Мефодию», «Прощание славянки», «Легко на сердце от песни веселой» и другие.

«В этот день и церковь, и государство совместно проводят мероприятия, направленные на то, чтобы привить подрастающему поколению трепетное отношение к родному языку, к родной культуре», - подчеркнул благочинный храма Воскресения Христова г. Пензы иеромонах Мелхиседек.