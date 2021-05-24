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Культура

В Пензе отметили праздник славянской письменности и культуры

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24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют создателей азбуки-глаголицы Кирилла и Мефодия. В этот день отмечается праздник письменности и культуры.

На Юбилейной площади выступила Губернаторская симфоническая капелла.

«Пензаконцерт» присоединяется к всероссийскому песенному марафону «А песни в России на все времена», который уже традиционно проходит в рамках Дня славянской письменности», - отметила заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Губернаторская симфоническая капелла под руководством заслуженного деятеля искусств Владимира Каширского подготовила программу, в которую вошли такие произведения, как «Гимн равноапостольным Кириллу и Мефодию», «Прощание славянки», «Легко на сердце от песни веселой» и другие.

«В этот день и церковь, и государство совместно проводят мероприятия, направленные на то, чтобы привить подрастающему поколению трепетное отношение к родному языку, к родной культуре», - подчеркнул благочинный храма Воскресения Христова г. Пензы иеромонах Мелхиседек.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В этот день и церковь, и государство совместно проводят мероприятия, направленные на то, чтобы привить подрастающему поколению трепетное отношение к родному языку, к родной культуре»
А как церковь относится,что практически у подножия Храма на горе,стоит химера дырявого Иван-коня? Что по этому поводу думает Серафим,в свете воспитания к родной культуре?

Гость||

Это горгулия. Как у католиков.

Гость||

Гость писал(a):

А как церковь относится,что практически у подножия Храма на горе,стоит химера дырявого Иван-коня? Что по этому поводу думает Серафим,в свете воспитания к родной культуре?
Положительно, т.к. православие (прочно обосновавшееся только во второй половине 19-го века), победа в ВОВ (уже не существующей страны) и пензявр - это три скрепы вымышленного края.

Гость||

У нас многонациональное государство с разными культурами.

Почему убираете,что в преступном промысле попрошайничества с детьми занимаются лица цыганской национальности и к ним не принимают мер? Русскую судили за попрошайничество с детьми.Здесь нет разжигания чего либо по национальному признаку,а есть организованная преступность с использованием детей,национальной этнической группой

Е.Столярова собирается решать эту проблему или писать в Москву в администрацию президента?

Модератору плевать на администрацию президента России В.В.Путина,если вы убираете комент ,не нарушающий закона РФ?

Имя: Гость
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