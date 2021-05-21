Пензенцам показали премьеру спектакля «Тетушка на миллион»

21.05.2021 | 19:37

В Пензе состоялась премьера спектакля «Тетушка на миллион» - комедии-фарса по пьесе Брендона Томаса «Тетка Чарлея».

Осанка, манеры, прическа и платье практически идеально соответствуют образу строгой леди викторианской эпохи. Лишь легкая небритость выдает в статной англичанке артиста драматического театра Михаила Яценко, играющего роль экономки мисс Рид. Были и другие переодевания мужчин в женщин.

Сюжет зрителю хорошо известен благодаря легендарной советской киноленте с Александром Калягиным.

«Мы знали, что спектакль будут сравнивать с фильмом, поэтому в спектакле звучат практически цитаты из этого фильма», - рассказал художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Поставил «Тетушку на миллион» московский режиссер театра и кино Дмитрий Петрунь.

«Комедия - серьезное дело. Как говорил мой педагог Олег Павлович Табаков, «наше дело - дело веселое, ну а дальше все рождается на зрителя». Получится - значит, получилось», - отметил он.

В любом случае судить зрителю, а в Пензе он благодарный. «Тетушка на миллион» - завершающая премьера 228-го театрального сезона. Он закроется этой же постановкой 3 июля.