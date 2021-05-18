Культура

Пензенцам покажут премьеру спектакля «Тетушка на миллион»

Печать

Зрители, которые придут 20 мая на премьеру спектакля «Тетушка на миллион», не раз вспомнят советский фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!».

Постановка во многом отличается от известной киноленты. Режиссер Дмитрий Петрунь больше ориентировался на классическую пьесу Брендона Томаса «Тетка Чарлея», но отсыл к фильму все равно есть.

«Какие-то даже будут использованы мизансцены из того кино. Это глупо - зачеркивать такое хорошее произведение», - отметил режиссер.

Главную роль - мнимой тетушки, а на самом деле студента по прозвищу Бабс - будут по очереди играть Михаил Яценко и Алексей Болдырев. Последний репетирует без сценического костюма, так что после перевоплощения в даму на премьере зрители его могут и не узнать.

«У нас есть спектакль «Чума на оба ваших дома», и там тоже все мужчины ходят на каблуках. Поэтому мне не составило никакого труда здесь на них тоже бегать, танцевать – все это я уже умею. И краситься приходится, и кринолин надевать», - рассказал Алексей Болдырев.

«Тетушка на миллион» - не первый спектакль, который Дмитрий Петрунь ставит в Пензе. Два предыдущих оказались очень успешными.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

А у нас сегодня опять Иванушка на 500 миллионов!!!

Гость||

Кучка бездарностей опять что-то выпускает....

Гость||

―Донна Роза! Донна Роза, я старый солдат, и не знаю слов любви. Но когда я впервые увидел вас, донна Роза, я почувствовал себя утомлённым путником, который на склоне жизненного пути узрел на озарённом солнцем поле нежную, донна Роза, нежную фиалку...

Гость||

Почему мужчин тянет переодеваться в женское? Да потому, что первым человеком на земле была женщина, которая воспроизводила потомство, так сказать "самоопылением" Но потом произошла генетическая мутация и появилась женщина с членом: так сказать дама стала Адамом, была дама, стал адам. Все мы, мужчины, это ущербные женщины, потерявшие спопособность рожать детей , но сохранившие способность к оплодотворять. Тяга к переодеванию- это рвущаяся на свободу находящая внутри нас наша истинная женская сущьность! Поэтому не нужно это прятать в себе, жаль, что общество это еще не понимает, а потому не приемлет...

Гость||

19:50

Поливать только не забывайте эту нежную фиалку, коньяк, шампанское ...вы поняли полковник?

Имя: Гость
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