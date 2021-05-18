Пензенцам покажут премьеру спектакля «Тетушка на миллион»

18.05.2021 | 19:07

Зрители, которые придут 20 мая на премьеру спектакля «Тетушка на миллион», не раз вспомнят советский фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!».

Постановка во многом отличается от известной киноленты. Режиссер Дмитрий Петрунь больше ориентировался на классическую пьесу Брендона Томаса «Тетка Чарлея», но отсыл к фильму все равно есть.

«Какие-то даже будут использованы мизансцены из того кино. Это глупо - зачеркивать такое хорошее произведение», - отметил режиссер.

Главную роль - мнимой тетушки, а на самом деле студента по прозвищу Бабс - будут по очереди играть Михаил Яценко и Алексей Болдырев. Последний репетирует без сценического костюма, так что после перевоплощения в даму на премьере зрители его могут и не узнать.

«У нас есть спектакль «Чума на оба ваших дома», и там тоже все мужчины ходят на каблуках. Поэтому мне не составило никакого труда здесь на них тоже бегать, танцевать – все это я уже умею. И краситься приходится, и кринолин надевать», - рассказал Алексей Болдырев.

«Тетушка на миллион» - не первый спектакль, который Дмитрий Петрунь ставит в Пензе. Два предыдущих оказались очень успешными.