Актер пензенского драмтеатра Григорий Мазур отметил 70-летие

17.05.2021 | 19:37

Весь вечер на сцене провел Григорий Мазур. У одного из старейших актеров драматического театра - юбилей. Ему исполнилось 70 лет.

«Мне известно, что мне ничего не известно, - вот последняя тайна, открытая мной». Ничего абсолютно. Это понимаешь только в таком возрасте. По молодости кажется, все знаешь, все понимаешь - и театр, ты почти как Станиславский. А с возрастом все становится на свои места», - отметил Григорий Мазур.

Юбиляр - выпускник саратовского училища. До Пензы служил в двух театрах, во Владикавказе и Белгороде.

«Это актер, на которого можно всегда рассчитывать, и это человек очень эрудированный, что важно для актера, у него большой чтецкий репертуар. Легко работает с текстом, какой бы ни попался, он всегда может с легкостью его освоить», - подчеркнул руководитель литературно-драматургической части Пензенского драмтеатра Виталий Соколов.

На творческом вечере актер отвечал на вопросы зрителей, демонстрировал отрывки из своих спектаклей, читал стихи разных авторов.

Григорий Александрович выступает на пензенской сцене 33 года. Он сыграл больше 70 ролей.