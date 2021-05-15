Культура

Пензенский ансамбль танца «Карусель» отметил 25-летие

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Большим концертом отметил свой четвертьвековой юбилей хореографический ансамбль «Карусель». На сцену Центра культуры и досуга вышли представители нескольких поколений народного образцового коллектива.

«Карусель» - это молодость, красота, инициатива, это всегда нестандартно. И 25 - это не возраст, а самое начало», - подчеркнула начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

«Кажется, что много, потому что у коллектива есть своя история, свои победы и успехи. Но и мало, потому что есть новое поколение, с которым хочется идти дорогой творчества и дальше», - отметила руководитель ансамбля Ирина Горюнова.

Поздравить «Карусель» с днем рождения пришли преданные друзья и поклонники. Участники ансамбля показали 20 хореографических номеров, многие из которых стали премьерными.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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