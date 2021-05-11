В Пензе открылась выставка картин, вышитых крестиком

11.05.2021 | 20:35

Искусство исцеляет. Анатолий Дорогов знает это, как никто другой. Несколько лет назад он практически полностью потерял зрение, но руки не опустил. Вернуться к нормальной жизни ему помогло вышивание крестиком. Начинал с небольших композиций, теперь его картины украшают один из залов музея народного творчества.

«Любимый сюжет у меня - всегда природа. Хоть «Родные просторы», хоть «Охотники на привале», «Три врача», а уж Шишкина-то - это вообще», - рассказал мастер вышивки Анатолий Дорогов.

Выставку он организовал вместе с женой. Некоторые работы уникальны. Супруги придумывали их и делали сами от начала до конца, без трафаретов и образцов.

«Внук оставил свой старый компьютер, и мы нашли там программу, и Анатолий Петрович сделал уже несколько вышивок. Мне большие работы как-то страшновато. Я люблю вышивать на пяльцах, а он сделал себе сам приспособление», - пояснила мастер вышивки Людмила Дорогова.

Вышивание крестиком - процесс трудоемкий. На одну работу может уходить по три месяца. Но супруги говорят: главное - не количество сделанных композиций, а душа, которую автор вложил в свое произведение.