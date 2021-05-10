На Фонтанной площади прозвучали песни военных лет

10.05.2021 | 19:52

«Песни Победы» - так назвали большой кавер-фестиваль, который собрал горожан на Фонтанной площади. В этот день творческие коллективы и солисты из области исполняли композиции, созданные на тему Великой Отечественной войны.

«День Победы - это важный праздник для российских семей. Прекрасно отдыхаем, город тоже постарался», - рассказал мужчина.

«Погода наладилась, вроде настроение поднимается, хорошо», - отметила женщина.

«Замечательно, что здесь выступают и оркестр, и солисты», - оценила горожанка.

«Три танкиста», «Казаки в Берлине», «От героев былых времен», «На поле танки грохотали» и десятки других песен военных лет прозвучали со сцены в классическом исполнении и в аранжировке. Многие пензенцы подпевали.