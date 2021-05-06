«Сурские ритмы» представили новую весеннюю программу

06.05.2021 | 20:17

Легендарный ансамбль бального танца «Сурские ритмы» представил новую весеннюю программу поклонникам хореографического искусства.

«Мы подготовили уже полюбившиеся номера нашим зрителям и порадуем их премьерами. Надеемся, они оценят нас по достоинству», - отметила художественный руководитель ансамбля Елена Ащина.

«Секрет вечной молодости «Сурских ритмов» - в нашей любви к танцам», - признался участник ансамбля Олег Тараканов.

«Сурские ритмы» были созданы 52 года назад. За время своего существования ансамбль неоднократно становился лауреатом и победителем всероссийских и международных конкурсов. Традиции, заложенные основателем коллектива - заслуженным работником культуры РСФСР Ольгой Ерохиной, танцоры передают из поколения в поколение.