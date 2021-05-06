Ансамбль «Зоренька» покажет пензенцам танцы разных народов мира

06.05.2021 | 19:31

Муниципальный ансамбль «Зоренька» готовит творческий эксперимент - концерт, состоящий из танцев разных народов мира. За 45 лет своего существования прославленный пензенский коллектив накопил большое количество подобных хореографических номеров.

«Юрием Ермолаевичем и Натальей Ивановной были поставлены номера, например цыганский, молдавский, украинский. Педагоги нашей школы-студии часто обращаются к танцам и номерам других национальностей. В их репертуаре тоже есть, например, закарпатский, китайский», - рассказала художественный руководитель муниципального хореографического ансамбля «Зоренька» Алла Макеева.

Даже профессиональным исполнителям некоторые номера даются нелегко. В новой программе «Зореньки» привычных русских народных танцев минимум.

«Немного выходим из зоны комфорта, заявляя танцы народов мира. Наверное, проще то, что поближе к нам, то есть Украина, все-таки как-то мы чувствуем. А чем дальше, тем сложнее. Например, у меня есть сольный молдавский номер, там уже достаточно сложно почувствовать манеру, нужно много посмотреть других», - отметила артистка муниципального хореографического ансамбля «Зоренька» Галина Андреева.

Концерт состоится 15 мая в 18:00 на сцене детской школы искусств, носящей имя основателя коллектива Юрия Яничкина.