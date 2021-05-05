Культура

В Пензе герою Великой Отечественной войны подарили концерт

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Добровольцы акции «Ласточки Победы» прибыли в гости к герою Великой Отечественной войны Николаю Егереву, чтобы поблагодарить его.

«Низкий поклон вам и всем ветеранам за мир, за то, что вы сберегли его, за то, что вы не жалели своих сил и здоровья», - отметил глава администрации Железнодорожного района г. Пензы Олег Денисов.

Шесть концертных бригад ежедневно приезжают в гости к участникам войны и дарят свои концертные номера.

«Этот проект был создан, чтобы представители администрации города Пензы, учреждений культуры могли поздравить ветеранов на дому», - рассказал главный режиссер Центра русской хоровой и вокальной культуры Михаил Чепышев.

Николай Иванович с декабря 1942-го обеспечивал связью советские войска под Сталинградом.

«В 1945 году отпустили мой год, конец войны когда был. Домой отпустили на 15 дней и забрали обратно. Я до 1951 года служил», - сообщил ветеран Великой Отечественной войны Николай Егерев.

Акция «Ласточки Победы» продлится до 9 мая включительно.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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Гость||

Скучно без Керханаджева.

Гость||

Что за чудо- юдо безголосое.....а что гармонист в джинсах и в гимнастерке....ох, до чего дошло ....на улицах поют...глупость несусветная...

Гость||

баянист не тот

Гость||

Где ж вы этих добровольцев набираете??? Клуб какой?? И ведь подика...деньги получают куда не кинь одно бездарщина, а где же наши Зыкины и Руслановы?

Гость||

Охохо!!!Докатились!!!Зачем во дворах то петь, кому надо?2

Гость||

​«Война закончилась 76 лет назад - россияне все ещё терпят.

В России ветераны войны получат к 9 мая единовременную выплату 10 тыс. рублей.

В Узбекистане ветераны войны получат к 9 мая 12 млн узбекских сум — это 85 тыс. рублей по сегодняшнему курсу.

В Казахстане ветеранам дадут пт 1 млн. тенге (около 175 тыс. рублей).

Гость||

Стыды

Гость||

Ряженый шойгу не поет перед ряжеными?

Гость||

Подарили концерт!!! Путинская власть на более не способна. Еще притащат голосовать.

Гость||

Дед мой погиб за это?Фрицев валял на раз-два.

Гость||

с 1942 18 лет это сейчас около 97 годиков?

Имя: Гость
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