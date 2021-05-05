В Пензе герою Великой Отечественной войны подарили концерт

Добровольцы акции «Ласточки Победы» прибыли в гости к герою Великой Отечественной войны Николаю Егереву, чтобы поблагодарить его.
«Низкий поклон вам и всем ветеранам за мир, за то, что вы сберегли его, за то, что вы не жалели своих сил и здоровья», - отметил глава администрации Железнодорожного района г. Пензы Олег Денисов.
Шесть концертных бригад ежедневно приезжают в гости к участникам войны и дарят свои концертные номера.
«Этот проект был создан, чтобы представители администрации города Пензы, учреждений культуры могли поздравить ветеранов на дому», - рассказал главный режиссер Центра русской хоровой и вокальной культуры Михаил Чепышев.
Николай Иванович с декабря 1942-го обеспечивал связью советские войска под Сталинградом.
«В 1945 году отпустили мой год, конец войны когда был. Домой отпустили на 15 дней и забрали обратно. Я до 1951 года служил», - сообщил ветеран Великой Отечественной войны Николай Егерев.
Акция «Ласточки Победы» продлится до 9 мая включительно.
Скучно без Керханаджева.