В Пензе герою Великой Отечественной войны подарили концерт

05.05.2021 | 20:24

Добровольцы акции «Ласточки Победы» прибыли в гости к герою Великой Отечественной войны Николаю Егереву, чтобы поблагодарить его.

«Низкий поклон вам и всем ветеранам за мир, за то, что вы сберегли его, за то, что вы не жалели своих сил и здоровья», - отметил глава администрации Железнодорожного района г. Пензы Олег Денисов.

Шесть концертных бригад ежедневно приезжают в гости к участникам войны и дарят свои концертные номера.

«Этот проект был создан, чтобы представители администрации города Пензы, учреждений культуры могли поздравить ветеранов на дому», - рассказал главный режиссер Центра русской хоровой и вокальной культуры Михаил Чепышев.

Николай Иванович с декабря 1942-го обеспечивал связью советские войска под Сталинградом.

«В 1945 году отпустили мой год, конец войны когда был. Домой отпустили на 15 дней и забрали обратно. Я до 1951 года служил», - сообщил ветеран Великой Отечественной войны Николай Егерев.

Акция «Ласточки Победы» продлится до 9 мая включительно.