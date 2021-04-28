Хореографическая студия «Реверанс» отметила день рождения концертом

28.04.2021 | 18:50

Хореографической студии «Реверанс» городской школы искусств исполнилось семь лет, и она вместе с единомышленниками решила творчески отпраздновать свой день рождения.

«Наш концерт называется «В кругу друзей», и сегодня принимает участие шесть различных коллективов. Мы стараемся поддерживать наших коллег, сотрудничать с ними, потому что здесь всегда дружеская атмосфера», - рассказала художественный руководитель образцовой студии свободного танца «Рай» Диана Сайфутдинова.

Кто в этот день только не выступал на сцене - и муравьи, и гномы.

Следующий концерт студии «Рай», на котором соберутся соратники по хореографическому цеху, состоится 14 мая в 14:00 в Центре культуры и досуга.