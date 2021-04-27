Культура

В Пензе впервые выставят подлинные работы Сальвадора Дали

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С невероятной осторожностью и трепетом из деревянных коробов сотрудники картинной галереи достали произведения искусства. Впервые в Пензе будут представлены подлинные работы Сальвадора Дали - известнейшего художника-сюрреалиста.

«Самого эпатажного, самого непонятного, самого загадочного, который вообще говорил: «Если признаться честно, я и сам не всегда и не все понимаю в том, что написал, и в своих образах», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Серия «Декамерон» - одна из самых загадочных. Сюжеты, написанные в 80-х годах прошлого столетия, до сих пор будоражат воображение искусствоведов и рядовых зрителей.

Выставляются эти работы впервые.

«Дали - это всегда необычно, всегда достаточно вызывающе. Это возможность оставить все, что происходит у вас в жизни, снаружи, за дверью музея, прийти сюда и позволить сюрреализму вас в хорошем смысле взбодрить, пошатнуть ваше воображение, чтобы вы вышли с новыми идеями, мыслями, чувствами», - пояснила арт-директор галереи современного искусства PS Gallery Яна Кириллова (г. Санкт-Петербург).

Работать выставка начнет 28 апреля. Увидеть можно будет не только картины, но и мультимедийную инсталляцию, а с ее помощью - оказаться внутри оживших работ Сальвадора Дали.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Таке говно любой с похмелья намалюет.А этот под курёхой был?

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