В Пензе цирковая студия выступила с отчетным концертом

27.04.2021 | 20:14

Один из сложнейших цирковых трюков - номер со стульями - классика акробатического искусства. За апогеем выступления, элементом на высоте в несколько метров, зритель наблюдал в полной тишине, затаив дыхание.

Это концерт цирковой студии «Калейдоскоп», которая работает в школе искусств имени Ю. Е. Яничкина еще с 1995 года. Многие выпускники учреждения стали востребованными артистами.

«У нас на каждый отчетник 30% программы обязательно должно быть обновлено, два отчетника в году. Поэтому по 30% меняется к Новому году и к концу учебного года», - рассказала директор детской школы искусств им. Ю. Е. Яничкина Ольга Шуватова.

Концерт для ребят выдался непростым. В зале присутствовала специальная комиссия, которая решит, достоин ли коллектив носить звание образцового.