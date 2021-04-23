В драмтеатре возобновили камерный спектакль «Путь левой руки»

23.04.2021 | 20:23

На малой сцене драматического театра возобновляется камерный спектакль «Путь левой руки».

Постановку приурочили к проведению Года культурного и духовного наследия в Пензенской области. Ведь главная героиня драмы - Елизавета Арсеньева, бабушка Михаила Лермонтова - имеет самое непосредственное отношение к губернии.

«Я люблю этот спектакль, мне нравится. Мы не играли два с половиной года, и немножко сейчас мандраж перед спектаклем. Много текста, и нужно соображать вообще», - рассказала народная артистка России Галина Репная.

«Замечательный спектакль, великолепный дуэт актрис. Это вообще большая редкость, когда две актрисы работают в дуэте, - вы понимаете, о чем я говорю. Когда двух мощных актрис объединяет одна общая тема, это становится еще мощнее», - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Вторая героиня пьесы в исполнении Натальи Старовойт - знаменитая московская гадалка, которая по просьбе бабушки должна предсказать, а еще лучше - изменить жизнь внука. Но судьба капризна и не хочет покоряться никому, даже опытной прорицательнице.