Культура

В драмтеатре возобновили камерный спектакль «Путь левой руки»

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На малой сцене драматического театра возобновляется камерный спектакль «Путь левой руки».

Постановку приурочили к проведению Года культурного и духовного наследия в Пензенской области. Ведь главная героиня драмы - Елизавета Арсеньева, бабушка Михаила Лермонтова - имеет самое непосредственное отношение к губернии.

«Я люблю этот спектакль, мне нравится. Мы не играли два с половиной года, и немножко сейчас мандраж перед спектаклем. Много текста, и нужно соображать вообще», - рассказала народная артистка России Галина Репная.

«Замечательный спектакль, великолепный дуэт актрис. Это вообще большая редкость, когда две актрисы работают в дуэте, - вы понимаете, о чем я говорю. Когда двух мощных актрис объединяет одна общая тема, это становится еще мощнее», - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Вторая героиня пьесы в исполнении Натальи Старовойт - знаменитая московская гадалка, которая по просьбе бабушки должна предсказать, а еще лучше - изменить жизнь внука. Но судьба капризна и не хочет покоряться никому, даже опытной прорицательнице.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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