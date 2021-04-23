Усадьбе князей Голицыных-Прозоровских посвятили выставку

23.04.2021 | 19:04

Зубриловской усадьбе князей Голицыных-Прозоровских в Тамалинском районе Пензенской области посвящена новая экспозиция в Литературном музее. По словам специалистов, комплекс во многом уникален.

«Она построена в конце XVIII - начале XIX века, потом перестраивалась фрагментами. Это очень красивый стиль архитектуры - классицизм. Она привлекала своей атмосферой многих писателей и художников. С этой усадьбой связаны Иван Андреевич Крылов, Гавриил Романович Державин», - отметила заслуженный работник культуры Пензенской области Лариса Рассказова.

Сама выставка разделена на три части. Имеются черно-белые фотографии братьев Леонтьевых, сделанные 100 лет назад.

Современные цветные снимки принадлежат Максиму Костюшину. Он много раз посещал дворянское гнездо.

Дополняют экспозицию работы преподавателя Пензенского строительного университета Екатерины Цимбалист и ее воспитанников.

«Я была в восторге, что у нас есть такое место, делюсь с вами своим взглядом на него, и взгляд студентов вы можете посмотреть. Я желаю всем туда съездить и самим составить свое впечатление», - рассказала она.

«Сам факт появления выставки, на мой взгляд, - знаковое событие. То есть в обществе изменилось отношение к своим корням, к своей истории, культуре», - произнес доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин.

«Зубриловка» - памятник истории и культуры федерального значения. В запущенном состоянии усадьба находится уже много лет.