Культура

В арт-пространстве дома Бадигина открылась новая выставка

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Виктор Москалец всегда принимал неожиданные технические решения. Впрочем, как и другие пензенские художники, чьи произведения представлены на выставке в арт-пространстве дома Бадигина.

«Это работы из коллекции Пензенской картинной галереи, которые участвовали в разных выставках и в фондах в наших бывали. Объединенные вместе, они еще раз раскрывают нам возможности и пензенской художественной школы, и тех сокровищ, которые у нас есть», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

«То, что было у него внутри, всегда требовало выхода в виде творческих работ. Он постоянно участвовал в различных творческих группах, проводил персональные выставки в Пензе и за ее пределами, за пределами Советского Союза», - отметил сын живописца Павел Москалец.

С его отцом был знаком и художник-самоучка Ifrit, или Джинн. Он творил исключительно только под этим псевдонимом, не разглашая своего настоящего имени.

Самая известная его работа стояла на Фонтанной площади: Ifrit попробовал повторить «Портрет мужчины» Эдуарда Мане из пивных пробок. После 2010 года Сергей - так зовут загадочного Джинна - перестал писать и ушел в тень. Поэтому был искренне удивлен, когда его позвали на открытие выставки, на которой будут и его картины. Кстати, свою фамилию художник так и не назвал.

«Со мной работали из тонкого мира, начали воздействовать, я начал странные вещи рисовать. 20 лет проработал - они от меня отстали, и я завязал, все. Уже 11 лет кисть в руки не брал», - пояснил он.

Впрочем, Ifrit все равно продолжает творить, просто выбрал другое направление. Возможно, через некоторое время он покажет свои новые работы.

А выставка, которая не имеет названия, будет открыта в течение месяца.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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