Культура

В Пензе выступил танцующий симфонический оркестр

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На пензенскую сцену вышли танцующие музыканты со скрипками, флейтами, саксофонами, исполнили известные рок-хиты. Коллектив под управлением итальянского дирижера Фабио Пирола Concord Orchestra вновь собрал полный зал в городе на Суре.

«Люди приходят за нашей энергией, эмоциями, настроением, за нашим посылом, который мы передаем зрителям, поэтому мы крутые», - рассказала музыкант Алла Спиридонова.

Программа называется «Лучшее» - это и музыкальные композиции, известные не одному поколению меломанов, и световые эффекты, и видеоинсталяции, и, конечно, команда талантливых исполнителей, идейный вдохновитель которых - дирижер.

«Это наша основа, все от него зависит. Мы смотрим ему в глаза и зажигаемся этой энергетикой. Лично я кайфую с ним работать», - признался музыкант Давид Магарян.

В репертуаре танцующего симфонического оркестра - более 60 композиций. Практически каждую исполненную на концерте зрители встречали аплодисментами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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