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Культура

В Пензе показали спектакль «Банкрот» по пьесе Александра Островского

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Ни пандемия, ни другие сложности не смогли помешать поставить спектакль. «Банкрот» по пьесе Александра Островского «Свои люди - сочтемся» в исполнении актеров с проблемами зрения студии «Про-зрение» сыгран на малой сцене Пензенского драматического театра.

Работа над спектаклем шла полгода - раньше срока закончить подготовку коллектив не смог из-за коронавируса. Мешали и физические особенности актеров. Им нужно было не просто выучить текст пьесы, но и запомнить расположение предметов на сцене.

«Сложно менять что-то, если приходит новая идея, а ребята уже что-то выучили, запомнили, отсчитали шаги, сориентировались. Первый раз на малой сцене репетировать им было очень тяжело, им нужно было запомнить географию, запомнить пространство», - отметила режиссер театральной студии «Про-зрение» Наталья Арефьева.

В процессе постановки спектакля два актера заболели коронавирусом, их в срочном порядке пришлось менять. Но в итоге пьесу Островского все-таки показали, чем заслужили аплодисменты зрителей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

в главнной роли белозерцев...

Гость||

Гость писал(a):

в главнной роли белозерцев...
Нет в главной роли Тощев и банкротство СКМ-Групп.)

Имя: Гость
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