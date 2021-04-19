Фестиваль «Пензенские ласточки» завершился гала-концертом

19.04.2021 | 20:20

«Пензенские ласточки» на сцене. Состоялся гала-концерт IV регионального фестиваля лауреатов.

Участие в мероприятии приняли творческие коллективы и исполнители, получившие звание лауреатов I степени, и обладатели Гран-при различных всероссийских и международных конкурсов по итогам 2020 года, которые прославили Пензенскую область за пределами региона.

«Я хочу отметить, что в 2018 году было всего 60 победителей и обладателей Гран-при, а в этом году уже 120 наших талантливых детей стали лучшими из лучших», - подчеркнул врио зам. председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В 2020 году фестиваль проходил в режиме онлайн. В 2021-м «Пензенские ласточки» провели в прежнем формате. Участники практически из каждого района области. Это воспитанники детских музыкальных школ, театральных студий и хореографических коллективов.

В фойе киноконцертного зала действовали тематические фотозоны, мастер-классы, расположилась экспозиция работ учащихся декоративно-прикладных отделений детских школ искусств Пензенской области.