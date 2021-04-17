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Культура

Ансамбль «Вензеля» представил пензенцам новую программу

Печать

Артисты хореографического ансамбля «Вензеля» готовы экспериментировать. Например, играть на пустых бутылках или петь.

Артисты известного творческого коллектива представили пензенцам новую программу.

«Какие-то номера танцуем несколько лет - и откладываем, чтобы они «отлежались», чтобы зритель немножко отдохнул от них, артисты отдохнули. И такая у нас ротация - мы восстанавливаем номера. В этом концерте много таких, которые мы не танцевали лет семь-восемь», - пояснила художественный руководитель ансамбля Лариса Алексеева.

Сергей Мошкин танцует в «Вензелях» 11 лет и в своих силах уверен.

«Готовы ко всему и справляемся со всеми задачами, которые нам ставят. Есть номера более эмоциональные, которые раскрывают каждого из нас по-разному», - отметил артист.

Вполне возможно, что в этом творческом сезоне танцоры уже не представят зрителям других программ - речь идет о больших сольных концертах.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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