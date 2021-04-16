В Пензе юные музыканты сыграют на народных инструментах

16.04.2021 | 19:22

В Пензу на открытый всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах «Россия Молодая» приехали ребята со всей страны.

В составе жюри - виртуоз Михаил Дзюдзе, игравший перед Папой Римским и королевой Англии. Возглавляет музыкальных судей Александр Цыганков - народный артист России, профессор академии музыки имени Гнесиных.

«Конечно, мы хотим поддержать наш жанр, в этом отношении значение конкурса трудно переоценить. Хочется поблагодарить организаторов конкурса, он ведь уже имеет свою историю», - отметил Александр Цыганков.

Проводят мероприятие в четвертый раз. С каждым годом участников становится больше.

Прослушивание юных солистов-исполнителей, ансамблей, оркестров в течение трех дней пройдет на разных площадках.

«Я занималась дома каждый день, еще все по несколько раз проигрывала. Все играла, как мне говорили на уроках», - рассказала воспитанница ДМШ № 4 г. Пензы Екатерина Колмыкова.

«Когда в руках баян, аккордеон, балалайка, домра, гусли, они творят чудеса», - подчеркнул Александр Цыганков.

В рамках фестиваля-конкурса для молодых исполнителей пройдут и мастер-классы.