Культура

В Пензе Юрию Гагарину посвятили премьерный концерт

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Премьерный концерт подготовили артисты областной филармонии для своих зрителей. Программа посвящена первому человеку, побывавшему в космосе, и ученым, инженерам, которые работали над тем, чтобы полет состоялся.

«Настроение космическое. Много внимания мы уделили биографии Юрия Алексеевича Гагарина, и это я бы назвала даже не просто концертом, а концертом-спектаклем», - рассказала заместитель директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

В программу включено много документальных кадров, фрагментов кинолент, передающих атмосферу той эпохи. По некоторым данным, перед полетом первый космонавт напевал песню, а вот уже в состоянии невесомости ему было не до музыки.

Большинство коллективов областной филармонии внесло свой вклад в праздничный вечер.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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