Пензенцам показали «Эсмеральду» по мотивам романа Виктора Гюго

12.04.2021 | 18:54

Французские страсти в исполнении мордовских артистов. Саранский музыкальный театр имени Яушева на пензенской сцене представил постановку «Эсмеральда» по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери».

«Немножко изменена сюжетная линия - это режиссерская версия, постановка. Присутствует драматургия, немножко комичности», - рассказал ведущий солист Государственного музыкального театра имени И. М. Яушева Нурлан Кинербаев.

Эсмеральда влюблена в офицера Феба, в нее - поэт Пьер Гренгуар, а также священник Клод Фролло, который готов на все, чтобы заполучить цыганку.

У постановки счастливый конец: главные герои нашли друг друга, а злодеи были наказаны.