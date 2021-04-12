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Культура

Пензенцам показали «Эсмеральду» по мотивам романа Виктора Гюго

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Французские страсти в исполнении мордовских артистов. Саранский музыкальный театр имени Яушева на пензенской сцене представил постановку «Эсмеральда» по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери».

«Немножко изменена сюжетная линия - это режиссерская версия, постановка. Присутствует драматургия, немножко комичности», - рассказал ведущий солист Государственного музыкального театра имени И. М. Яушева Нурлан Кинербаев.

Эсмеральда влюблена в офицера Феба, в нее - поэт Пьер Гренгуар, а также священник Клод Фролло, который готов на все, чтобы заполучить цыганку.

У постановки счастливый конец: главные герои нашли друг друга, а злодеи были наказаны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

ну хоть что то реально из общемировой классики, приятно посмотреть а то одна политищина и поповщина

Гость||

Гость писал(a):

ну хоть что то реально из общемировой классики
о реальности - круто. прав шекспир - весь мир - театр, а сцена ХаРАМ. не отелло дездемону, а блондинка дезДемона Аттилу. и все щастливы.

Имя: Гость
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