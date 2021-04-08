В Пензе состоялся фестиваль национальных культур

08.04.2021 | 19:41

День цыган в Пензе отметили фестивалем национальных культур. В зале городской школы искусств исполнили песни и танцы не только свободолюбивого народа, хотя основное внимание, конечно, было отдано ему.

На сцену поднялись чиновники. Главная идея объединила поздравительные речи.

«Чтобы всегда мы жили в согласии, в радости, чтобы никогда у нас не было ссор. Я искренне желаю, чтобы Пенза оставалась тихим, уютным и родным для нас домом. С праздником вас, с Международным днем цыган», - произнес заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков.

Давид Анисов пришел на праздник вместе с братом. Все свои 20 лет он прожил в Пензе, закончил школу № 75. Теперь молодой человек начинает заниматься бизнесом.

«Мы добрые, неравнодушные к другим. Если нужно чем-то помочь, мы обязательно поможем. А еще у цыган всегда самые веселые праздники и свадьбы», - рассказал участник фестиваля Давид Анисов.

Для участия в фестивале таланты искали по всей Пензе и отбирали лучших.