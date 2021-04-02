Пензенцам показали спектакль «Шальные деньги»

02.04.2021 | 19:05

За несколько минут до начала спектакля Иван Стебунов - исполнитель одной из главных ролей, откровенно ответил на вопрос, чем отличается постановка «Шальные деньги» от классического произведения Александра Островского.

«Ничем, только названием. Я не знаю даже, почему так произошло и почему мы заменили слово «бешеные» на «шальные». Но это абсолютно та же пьеса», - рассказал Иван Стебунов.

Только коллега Ивана Борис Хвошнянский совершенно другого мнения.

«У нас не классический вариант, это не тот стандарт, который можно было бы увидеть в Малом театре в Москве», - сообщил он.

В итоге выводы по поводу причин изменения названия все равно делать пензенскому зрителю, на глазах которого столичные актеры разыграли комедию.

Эта история о страсти и любви, к деньгам в том числе. Об обмане и надеждах, интригах и человеческих пороках, которые как были полтора века назад, когда Островский писал эту пьесу, так и остались актуальными.

В спектакле нет ни одного положительного персонажа. Все они по задумке автора не должны вызывать симпатию у зрителя, но, несмотря на комичность разыгранных ситуаций, заставляют сопереживать главным героям.