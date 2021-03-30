Культура

Пензенцам показали шокирующую постановку о богине майя

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Вне конкурсной программы участники фестиваля современного танца «Равновесие» увидели спектакль «Иш Таб» Софьи Гайдуковой из Москвы. Преподаватель, танцовщица, работавшая в нескольких телевизионных проектах, представила шокирующую постановку о богине майя.

«Мне очень хотелось поработать с театром кукол, потому что современный танец может быть неразрывно связан именно с пластикой кукол. Мне показалось, что это будет интересной коллаборацией», - отметила член жюри фестиваля «Равновесие» Софья Гайдукова.

По мнению организаторов фестиваля, постановка «Иш Таб» от члена жюри - передовая и непростая для понимания, но она учит мыслить и задает вектор, куда двигаться участникам. В этом году конкуренция среди них довольно высока.

«Нас поразила география в первую очередь, потому что у нас есть коллективы из Карелии, из Уссурийска, Владивостока, Барнаула, одни из самых сильных, из лучших. Сегодня будет сильнейший гала-концерт в истории нашего фестиваля и, мне кажется, в истории современного танца города Пензы», - рассказала директор фестиваля «Равновесие» Светлана Федорова.

Член жюри Татьяна Тарабанова из Санкт-Петербурга также отметила высокий уровень участников. Некоторые постановки совсем не детские и могут претендовать даже на призы взрослых фестивалей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Это мощи богини? Мы к мощам то привычные...

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