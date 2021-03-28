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Культура

Пензенцам показали уникальный спектакль «Веселые кошки»

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В зале областной библиотеки имени Лермонтова не было свободных мест. Впервые в Пензе артисты театра Юрия Куклачева представили интерактивный спектакль «Веселые кошки».

Представление сопровождается красочным лазерным шоу. Ростовых кукол на сцене время от времени сменяют пушистые артисты, которые под радостные возгласы юной публики катаются на разных приспособлениях, прыгают через препятствия, взмывают ввысь.

Примечательно, что в труппе кошачьего театра состоят еще и собаки.

На сцене дочь знаменитого дрессировщика Екатерина Куклачева. Ее команды беспрекословно выполняют не только братья наши меньшие, но и люди, переодетые в животных и птиц, вернее в куриные тушки.

Уникальный спектакль о дружбе и взаимопонимании, как и было сказано в афише, удивил каждого зрителя.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ее команды беспрекословно выполняют не только братья наши меньшие, но и люди, переодетые в ... куриные тушки.
Да, куриные тушки точно удивили.

Имя: Гость
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