Культура

На сцене пензенской филармонии прошел концерт «Встречный поезд»

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На сцену областной филармонии стремительно ворвался «Встречный поезд». Это название сольного концерта творческого коллектива «Экспромт».

Выступление артистов было первым с момента снятия части ограничений. Они успели соскучиться по сцене.

«Встречный поезд» - это мы встречаем поезд, встречаем весну, встречаем радость, музыку. И встречаем жизнь, которая была до пандемии, а может быть, еще лучше. Мы люди закаленные, но сольный концерт - это, конечно, ответственность», - пояснила руководитель творческого коллектива Людмила Лузгина.

От романса «Ромашки спрятались» до легендарного «Адажио» Альбинони в исполнении друга коллектива, гитариста Романа Качурина - такой репертуар представили пензенцам.

В 2021 году исполнится 8 лет с момента создания «Экспромта». За время своей деятельности коллектив успел завоевать сердца пензенцев и обрести преданных поклонников.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Дармоеды

Гость||

Таких же вчера видел в переходе пенза 1

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