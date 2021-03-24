Культура

В Пензе открылась выставка «Загадочный мир Востока»

Печать

Доспехи, шлем, боевая маска - таком облачении сотни лет назад японский воин бросался на врага.

«Самурайский доспех состоял из более чем 20 элементов, все вместе скреплялись кожаными ремешками или шелковыми нитями. Общий вес доспеха - 10-15 килограммов», - рассказал экскурсовод Ариэль Соболь.

Диковинные латы и мечи - лишь часть выставки «Загадочный мир Востока». Экспонатов - больше сотни. Многие привезли в Пензу ученые и исследователи еще в царские времена.

«На заре XX века представители пензенской интеллигенции в лице членов Пензенского общества любителей естествознания передавали в дар только что основанному музею свои сокровища», - отметила заместитель директора краеведческого музея Надежда Кныш.

Кандидат исторических наук Александр Ефремкин уверен, что такие экспозиции весьма познавательны, и мода на заграничное здесь ни при чем.

«Традиционно всегда рассматривали Россию в рамках взаимодействия Востока и Запада. Вообще, термин даже есть: «мы не Европа, не Азия - мы Азиопа». На первое место ставится слово «Азия», то есть в нас больше восточного, чем европейского», - подчеркнул Александр Ефремкин.

Открытие выставки в краеведческом музее приурочили ко Дню работника культуры. Он отмечается в стране 25 марта.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0
0
 
Гость||

А дырявый двухжопый кентавр не с востока нам дарован.Кстати Курдова сухари зря не сушит,к осени поедет,в Мордовию.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте