В Пензе открылась выставка «Загадочный мир Востока»

24.03.2021 | 20:06

Доспехи, шлем, боевая маска - таком облачении сотни лет назад японский воин бросался на врага.

«Самурайский доспех состоял из более чем 20 элементов, все вместе скреплялись кожаными ремешками или шелковыми нитями. Общий вес доспеха - 10-15 килограммов», - рассказал экскурсовод Ариэль Соболь.

Диковинные латы и мечи - лишь часть выставки «Загадочный мир Востока». Экспонатов - больше сотни. Многие привезли в Пензу ученые и исследователи еще в царские времена.

«На заре XX века представители пензенской интеллигенции в лице членов Пензенского общества любителей естествознания передавали в дар только что основанному музею свои сокровища», - отметила заместитель директора краеведческого музея Надежда Кныш.

Кандидат исторических наук Александр Ефремкин уверен, что такие экспозиции весьма познавательны, и мода на заграничное здесь ни при чем.

«Традиционно всегда рассматривали Россию в рамках взаимодействия Востока и Запада. Вообще, термин даже есть: «мы не Европа, не Азия - мы Азиопа». На первое место ставится слово «Азия», то есть в нас больше восточного, чем европейского», - подчеркнул Александр Ефремкин.

Открытие выставки в краеведческом музее приурочили ко Дню работника культуры. Он отмечается в стране 25 марта.