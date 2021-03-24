Пензенцев увлекла игра актеров в спектакле «Собака на сене»

24.03.2021 | 19:39

График финя де Бельфлор - взбалмошная красавица вдова, героиня комедии Лопе де Вега «Собака на сене» показала себя. Артисты Санкт-Петербургского театра оперетты раскрыли все тайны и явили истинную натуру героев.

Они играют этот спектакль с особым удовольствием, так как он знаковый для коллектива: был первым, пробным и сразу - удачным. Его не исключают из репертуара уже 19 лет. Но «Собака на сене» всякий раз звучит и смотрится по-иному, говорит художественный руководитель театра Сергей Шалагин.

«Каждый спектакль - это изменение, новое проживание одних и тех же предлагаемых обстоятельств. Просто как кровь у нас меняется ежедневно, так меняется и человек. С каждым выходом на сцену обретаются какие-то новые качества в роли, в образе, которые ты раньше не замечал», - рассказал он.

История любви развернулась на сцене драмтеатра среди роскошных декораций, в которые идеально вписываются оригинальные костюмы артистов. Завораживающая игра увлекла публику, заставила погрузиться в мир переживаний героев. Два с половиной часа в гуще испанских страстей пролетели как миг.