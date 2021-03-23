В драмтеатре показали премьеру спектакля «Голубая сойка»

23.03.2021 | 19:33

На малую сцену драматического театра вышли резиденты старшей группы лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка». Под руководством наставника Сергея Казакова они представили публике спектакль «Голубая сойка» по пьесе молодого драматурга, студента театрального института Дмитрия Кафтасьева.

Сам он на премьере не присутствовал, поэтому за ученика держал слово учитель.

«Играют дети самих себя, это практически автобиография. Это уникальный случай: пьес для подрастающего поколения очень мало, а уж позитивных, без «чернухи» и прочего практически вообще нет. Поэтому это событие - литературное, творческое и театральное», - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Спектакль - о первой школьной любви, о том, как она может окрылять или, наоборот, сделать человека несчастным. Главные герои - старшеклассники Екатерина и Вадим.

«Достаточно сложная роль. Несмотря на то что это мой возраст, все равно человек в корне отличается от меня. Приходилось входить в образ, искать и находить что-то для себя», - рассказал резидент лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка» Егор Мишин.

Непростой выбор, взаимоотношения подростков, любовь и эгоизм - все максимально приближено к действительности. Творческий проект заявлен на стипендию Союза театральных деятелей России.